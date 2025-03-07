Avro Bölgesi geçen yılın son çeyreğinde ılımlı büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nde 2024 yılı dördüncü çeyreğe ilişkin GSYH ve istihdam verilerini yayımladı. Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün son çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı. GSYH, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1,2 yükseldi.

Öncü veriler, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda 0,1, yıllık bazda yüzde 0,9 artması yönündeydi.

Açıklanan verilerle öncü veriler yukarı yönlü revize edilmiş oldu.

AB'de de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1,4 artış kaydetti.

Öte yandan, 2024 için yıllık büyüme oranı Avro Bölgesi'nde yüzde 0,9, AB'de ise yüzde 1 seviyesinde belirlendi.

GSYH, son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da 0,1 düşerken, İtalya'da yüzde 0,1 ve İspanya'da 0,8 arttı.

GSYH, son çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2 düşerken, Fransa ve İtalya'da yüzde 0,6, İspanya'da 3,5 arttı.

Avro Bölgesi'nde istihdam ise son çeyrekte, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 yükseldi.

AB'de de istihdam son çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış gösterdi.