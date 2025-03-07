ABD’nin Çin bağlantılı gemilerden harç alacağı öngörüldü

ABD'nin, Çin yapımı ya da Çin bandıralı gemileri içeren bir filonun parçası olan herhangi bir gemiden ABD limanlarına yanaşma ücreti almayı planladığı ve müttefiklerini de benzer şekilde hareket etmeye zorlayacağı ya da misillemeyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yerli gemi inşasını yeniden canlandırmak ve Çin'in küresel denizcilik endüstrisi üzerindeki hakimiyetini zayıflatmak amacıyla söz konusu kararnameyi hazırlıyor.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ne göre Çinli gemi yapımcıları, 1999'da sadece %5 iken, her yıl küresel olarak üretilen tüm ticari gemi kargo kapasitesinin %50'sinden fazlasını oluşturmaktadır. Bu kazanç, Japonya ve Güney Kore'deki gemi yapımcılarının zararına olmuştur. ABD gemi inşası 1970'lerde zirve yaptı ve şu anda sektör üretiminin çok küçük bir kısmını oluşturuyor.

Reuters tarafından Perşembe günü incelenen 27 Şubat tarihli kararname taslağı, "nerede inşa edildiğine veya bayraklandığına bakılmaksızın, eğer bu gemi ÇHC'de (Çin Halk Cumhuriyeti) inşa edilmiş veya bayraklanmış gemileri içeren bir filonun parçasıysa, bir ABD limanına giren herhangi bir gemiye ücret uygulanmasını öneriyor."

Belge, geçen ay ABD Ticaret Temsilciliği'nin Çin'in küresel gemi inşa ve lojistik sektörlerindeki artan hakimiyetine ilişkin bir soruşturmanın ardından ABD limanlarına giren Çin yapımı gemilerden 1.5 milyon dolara kadar ücret alınması önerisinden esinleniyor.

Çin'in küresel gemi inşası, denizcilik ve lojistik sektörlerinde artan hakimiyetine ilişkin bir soruşturmanın ardından ABD limanlarına giren Çin yapımı gemilerden 5 milyon dolara kadar ücret alınması önerilmişti. Aradaki en önemli fark, taslak kararnamenin, filolara liman ücretlerinin, bu gemilerin faaliyette olan, teslim edilmesi planlanan veya sipariş edilen gemilerin %25 veya daha fazlasını oluşturması halinde uygulanacağını belirten dili kaldırmış görünmesidir. Ayrıca bu ücretlere bir dolar değeri koymamış veya nasıl hesaplanacaklarını söylememiştir.