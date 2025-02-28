Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 8,58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,25 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,01, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 47,99, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 49,96, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,28, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 51,73, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 48,45 artış kaydetti.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 5,75, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,9, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,09, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,25, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 15,68, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 14,13 arttı.