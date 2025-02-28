BOJ Başkanı’ndan ABD uyarısı

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda Perşembe günü yaptığı açıklamada, para politikasının belirlenmesinde ihtiyatlı olunmasını gerektiren küresel ekonomik görünüme ilişkin "çok güçlü" bir belirsizlik olduğu uyarısında bulundu.

Güney Afrika'daki 20'ler Grubu finans liderleri toplantısına katıldıktan sonra konuşan Ueda, birçok üyenin ABD'nin gümrük tarifesi politikalarının nasıl gelişebileceği ve bu tür hareketlerin ekonomilerini nasıl etkileyebileceği konusunda belirsizlik olduğu görüşünü paylaştığını söyledi.

"Gümrük tarifeleri de dahil olmak üzere ABD'nin politika görünümü ve diğer ülkelerin buna nasıl karşılık verebileceği konusunda çok güçlü bir belirsizlik var. Bu nedenle gelişmeleri dikkatle incelememiz gerekiyor," diyen Ueda, G20 toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında küresel belirsizliklerin BOJ'un faiz kararlarını nasıl etkileyebileceği sorusuna, "ABD politikalarının küresel ekonomiyi, finans piyasalarını ve Japonya'nın ekonomik ve fiyat görünümünü nasıl etkilediğine dair kapsamlı bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor" yanıtını verdi.