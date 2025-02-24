Singapur’da enflasyon yavaşladı

Singapur İstatistik Bakanlığı, tüketici fiyat endeksinin geçen ay bir yıl öncesine göre %1,2 arttığını açıkladı. Bu, Aralık ayındaki %1,6'dan revize edilmiş %1,5'lik artış ve analistlerin %2,0 artışa ilişkin medyan tahminin oldukça altında geldi.

Veriler, özel yol taşımacılığı ve konaklama maliyetlerini çıkaran çekirdek TÜFE'nin Ocak ayında %0,8 arttığını gösterdi. Bu, Aralık ayındaki %1,8'lik büyümeden ve analistlerin beklediği %1,6'lık genişlemeden daha yavaş oldu.

Veriler, Ülkenin merkez bankası olarak kabul edilen Singapur Para Otoritesi'nin (MAS) Ocak ayında beş yılın ardından ilk kez para politikasını gevşetmesinden sonra geldi. Çekirdek enflasyondaki sürekli yavaşlama, MAS'ın şehir devletinin döviz kuruna odaklanan politika duruşunu daha da gevşetmesi için bir gerekçe olabilir.

MAS'ın enflasyon için belirlenmiş bir hedefi olmasa da, ortalama %2'nin hemen altındaki çekirdek enflasyonu ekonomideki genel fiyat istikrarıyla tutarlı olarak görüyor.