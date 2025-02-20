Apara Ekonomi Japonya'da market satışları yıla artışla başladı
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:45 Son Güncelleme: 20.02.2025 09:46

Japonya'da market satışları yıla artışla başladı

Japonya’da market satışları yıla artışla başladı

Japonya'da 2024 yılının Aralık ayında yerini düşüşe bırakan market satışları yıla artışla başladı.

Japonya'da üst üste 12 ay süren ve 2024 yılının Aralık ayında yerini düşüşe bırakan genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren marketlerin satışları, yıla yeniden yükselişle başladı.

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre %2,6 artarak 913,3 milyar yen oldu. Önceki yılın aynı ayında satışlar 890,2 milyar yen seviyesindeydi.

Toplam market satışları yıllık %3,0 artışla 950,7 milyar yen olarak gerçekleşti.

Market sayısı yıllık %0,1 artışla 55 bin 732'ye çıktı.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı %1,1 artış gösterdi ve 1 milyon 217 bin 140 kişi olarak belirlendi.

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Japonya'da market satışları yıla artışla başladı
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