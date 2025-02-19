Apara Ekonomi ECB üyesi Cipollone: Euro Bölgesi'nde büyüme görünümü zayıf kalıyor
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:05 Son Güncelleme: 19.02.2025 09:06

ECB üyesi Cipollone: Euro Bölgesi'nde büyüme görünümü zayıf kalıyor

ECB üyesi Cipollone: Euro Bölgesi’nde büyüme görünümü zayıf kalıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone, Euro Bölgesi'nde büyüme görünümün zayıf kalmaya devam ettiğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone, Euro Bölgesi ekonomik büyümesinin zayıf kalmaya devam ettiğini söyledi.

Cipollone, "Bölgede büyüme şu anda beklenenden daha zayıf olabilir ve blok potansiyelinin altında genişlemeye devam ederek enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı uygulayacak." dedi.

Cipollone, "Ekonominin dürüst olmak gerekirse çok umut verici olmadığını düşünüyorum. Çıktı açığı enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacak. Ancak, fiyatlar üzerindeki bu olumsuz etkinin bir kısmı enerji maliyetlerindeki artışla telafi edilebilir ve bu da tüketici fiyatlarına ilişkin görünümü bulandırabilir." diye konuştu.

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ECB üyesi Cipollone: Euro Bölgesi'nde büyüme görünümü zayıf kalıyor
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