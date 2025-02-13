Apara Ekonomi Goldman Sachs PCE'nin yüzde 2,6 olacağını tahmin etti
Giriş Tarihi: 13.02.2025 08:58 Son Güncelleme: 13.02.2025 08:58

Goldman Sachs PCE'nin yüzde 2,6 olacağını tahmin etti

Goldman Sachs PCE’nin yüzde 2,6 olacağını tahmin etti

Goldman Sachs, Ocak TÜFE verisi sonrası çekirdek PCE'nin yüzde 2,6 olacağını tahmin etti.

ABD'de Ocak ayı tüketici enflasyonu beklenenden daha sıcak geldi, ancak Goldman Sachs ekonomistleri verilerin Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin 12 aylık okumalarında hala bir düşüşe işaret ettiğini düşünüyor.

Goldman, TÜFE'ye dayanarak manşet PCE enflasyonunun Ocak ayında %0,38 arttığını, çekirdek PCE'nin ise aylık bazda %0,45 yükseldiğini tahmin etti.

Goldman'a göre bu hala yüksek bir oran ancak manşet PCE'deki 12 aylık artışı Aralık ayındaki %2,6'dan %2,5'e ve 12 aylık çekirdek PCE enflasyon oranını Aralık ayındaki %2,8'den %2,6'ya düşürecek.

Analistler, bugün açıklanacak Ocak ayı ÜFE rakamlarının ardından PCE enflasyonunu daha kesin bir şekilde tahmin edebilecekler.

PCE enflasyon verileri 28 Şubat'ta açıklanacak.

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Goldman Sachs PCE'nin yüzde 2,6 olacağını tahmin etti
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