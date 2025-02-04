Çin’in yurt dışına doğrudan yatırımlarının artırması bekleniyor

ANZ ekonomistleri, Çin'in 2025 yılında doğrudan yabancı yatırımları artırarak ABD'nin yüksek gümrük vergilerinin ihracatı ve daha geniş ekonomi üzerindeki etkisini hafifletebileceğini söyledi.

Çinli şirketler, 2018'deki ilk ABD-Çin ticaret anlaşmazlığından bu yana Meksika gibi üçüncü ülkelere büyük yatırımlar yaptı.

Çin Ticaret Bakanlığı'na göre 2020'de 133 olan Çinli şirket sayısı 2023'te 326'ya ulaşarak Meksika'ya yatırım yapmak için kayıt yaptırdı.

Ekonomistler bu eğilimin sadece gümrük tarifelerinden değil, tedarik zincirindeki değişimlerden de kaynaklandığını düşünüyor. "Aşırı kapasite endişeleri ve nispeten yüksek üretim maliyetleri altında düşük endüstriyel kâr, tedarik zincirinin denizaşırı ülkelere kaymasına neden oluyor" ifadelerini kullanan ANZ, geleneksel pazarlara bağımlılığı azaltmak ve ticaret etkisini çeşitlendirmek için Çinli şirketlerin daha fazla denizaşırı yatırım yapmasını bekliyor.