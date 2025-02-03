JPMorgan’ın altın teslimatı endişeleri artırıyor

ABD'li bankacılık devi JPMorgan, Donald Trump'ın Cumartesi günü için planlanan ticareti dengeleyici gümrük vergisi hamlelerinin beklenen tırmanışından önce, bu ay New York'a 4 milyar dolarlık külçe altın teslim etmeyi planlıyor.

Dünyanın en büyük külçe altın satıcısı olan ABD'li banka, Şubat ayında sona erecek kontratlar karşılığında 30 milyon troy ons ya da 1.875 milyon libre ağırlığındaki ağır hammaddeyi teslim edeceğini söyledi.

Bloomberg'e göre teslimat, altın fiyatının ons başına 2,813 dolara yükseldiği ve teslimat bildirimlerinin 1994'e kadar uzanan borsa verilerinde şimdiye kadarki en büyük ikinci bildirim olduğu bir dönemde gerçekleşti. Yayın organı ayrıca gümrük vergisi savaşı korkularının, maliyetleri haklı çıkarmak için çok ucuz ve hacimli olduğu düşünüldüğünden genellikle gemiyle taşınan bir emtia olan gümüşü ABD'ye uçurmayı karlı hale getirdiğini bildirdi.

Altın sevkiyatı, Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin küresel ticareti yeniden şekillendirdiğine dair bir dizi sinyalden yalnızca biri ve bu tehditlerin ABD'deki enflasyonu daha da kötüleştirebileceğinden ve müttefiklerin sabrını sınayabileceğinden endişe ediliyor.