Turizm gelirlerinde tüm zamanların rekoru

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının 4. çeyreğine ve geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,3 artışla 61 milyar 103 milyon 419 bin dolara çıkarak rekor kırdı.

KİŞİ BAŞINA GECELİK ORTALAMA HARCAMA 97 DOLAR

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, 60 milyar 497 milyon 18 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri de 606 milyon 401 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 17'sini Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşların sağladığı görüldü. Bu gelirin 43 milyar 92 milyon 544 bin dolarını kişisel harcamalar, 17 milyar 404 milyon 474 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 62 milyon 232 bin 447 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 15,4'ünü 9 milyon 599 bin 727 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu dönemde kişi başına geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 97 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 63 dolar oldu.

AKRABA VE ARKADAŞ ZİYARETİ

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içinde 2024'te paket tur harcamalarının payı yüzde 28,8, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,4 ve uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 12,5 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde bir önceki yıla göre paket tur harcamaları yüzde 22,7, yeme içme harcamaları yüzde 7,4 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 0,9 artış gösterdi.

Ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 64,9 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken, yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye'ye yüzde 69,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" için geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 8,2 AZALDI

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 8,2 azalarak 7 milyar 741 milyon 2 bin dolara geriledi. Bunun 6 milyar 312 milyon 625 bin dolarını kişisel, 1 milyar 428 milyon 377 bin dolarını paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak 11 milyon 390 bin 520 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 680 dolar olarak gerçekleşti.

TURİST HEDEFİ 61 MİLYON OLARAK AÇIKLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıla 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefiyle başlamıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı içinde bu rakamı yukarı yönlü güncelleyerek turist hedefini 61 milyona çıkarmıştı. Bugün açıklanan verilerle, bu hedef aşılmış oldu.

CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, turizm gelirindeki güçlü performansın Türkiye'nin dengeli ekonomik büyümesine katkıda bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından turizm geliri istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Turizm gelirlerimiz, 2024 yılında 61,1 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefimizin üzerine çıkmış ve tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Turist sayısında da tahminlerimizin üzerinde bir artış gerçekleşmiş olup, geçen yıl 62,2 milyonun üzerinde turist ülkemizi ziyaret etmiştir.

Turizmdeki bu güçlü performans; iktisadi faaliyetlerin canlanmasını sağlarken, dengeli ekonomik büyümemize katkıda bulunmuş, gençler başta olmak üzere çok sayıda insanımıza istihdam imkanı sağlamış ve ülkemize döviz girdisi yoluyla cari açığın iyileşmesinde önemli rol oynamıştır. Bu etkiler ülkemizin enflasyonu düşürme, dengeli ve kapsayıcı büyüme politikalarına güç vermektedir. Turizm gelirlerinde 63,6 milyar doları hedeflediğimiz 2025 yılında da tüm bu olumlu etkilerin devam etmesini bekliyoruz" dedi.