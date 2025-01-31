Gram altında yeni rekorlar yolda!

Altın fiyatları çarşamba günü küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikle beraber rekor üzerine rekor kırdı. Ons altın perşembe günü tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken gram altın fiyatları da rekor seviyelere yükseldi. 2025 yılında altın hangi seviyeleri görecek? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...

ONS ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerini yinelemesinin ardından yatırımcıların güvenli liman alımları artışa geçti. Ons altın cuma günü 2 bin 800 dolara doğru yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyelerini test etti. Donald Trump hamleleri ticaret savaşlarına ilişkin korkuları ve ekonomik yavaşlama beklentilerini körüklüyor. Buna rağmen merkez bankalarının gelecek dönemde gevşek para politikalarını benimsemelerine yönelik beklentiler altında yukarı yönlü hareketleri destekledi.

Avrupa Merkez Bankası, (ECB) 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Banka böylece 4 toplantı üst üste faiz indirim kararı alarak daha fazla faiz indirimine yer açtı. BoC sıkılaştırmasını sonlandırırken İsveç Riksbank haftanın başlarında faiz indirimlerine gitti. Çin Merkez Bankası (PBoC) ve Hindistan Merkez Bankası (RBI) da daha gevşek politikalar ve daha yüksek likidite sinyali verdi. Ayrıca, ABD bu ay için faizleri pas geçti. Altın, Mart 2024'ten bu yana en büyük kazancına doğru ilerliyor.

FED PAS GEÇTİ

2025'in ilk faiz kararını duyuran ABD Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Fed, faiz oranlarını yüzde 4.25 ile yüzde 4.5 aralığında sabit bıraktı. Fed, 2024'ün son toplantısında faizleri 25 baz puan düşürerek yüzde 4.25-4.50 aralığına indirmişti. ABD'de Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 2.9 ile beklentilere uygun gerçekleşti.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Ons altın güvenli liman alımları ile yükselirken gram altın yurt için piyasalarda rekor üzerine rekor kırdı. Dün güne 3170 liradan başlayan altın, gün içinde 3202 liraya kadar yükseldi. Gram altın cuma günü Kapalıçarşı piyasalarında 3.189,69 seviyelerinden işlem görüyor.

Ahlatcı Yatırım günlük altın yorumunda "Ons Altın Cuma günü sabah saatlerinde yüzde 0,01 değişim ile 2795,76 seviyesinden işlem görmektedir" denilerek şu ifadelere yer verildi: . Gün içerisinde endeks en düşük 2790,5 seviyesini görürken en yüksek 2799,72 seviyesine ulaştı. Ons Altın 'nda bugün 2800,15 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 2804,54 ve 2809,36 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir.Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2790,93 öncelikli destek olurken 2786,11 ve 2781,72 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.

İSLAM MEMİŞ TEMMUZ AYINA İŞARET ETTİ

Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için yaptığı açıklamasında "Kısa vadeye ve uzun vadeye ayrı bakmak lazım. Gram altın ve ons altına ayrı bakmak lazım. Kısa vadede 2 bin 760 dolar seviyesinde olan bir ons altın var karşımızda. Ocak ayında beklenenden daha fazla yükseldi. Bu da teknik olarak satışların gelmesi gerektiğini arkasında bir sebep olmadan bu kadar yükseldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Memiş, "Biz bundan sonraki süreçlerde ons altın tarafında 2 bin 650 hatta bin 600 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme beklediğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş açıklamalarında şunları kaydetti:

Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman 2 bin 850 dolar 3 bin dolar hala masada durmaya devam edecek. Yıla daha yeni başladık bundan sonra jeopolitik gerilimler Trump'ın söylemleri hamleleri küresel ekonomiye dair belirsizlikler var. Ekonomi anlamında bir her ay ayrı bir hikâye duyacağız.

Trump'ın hamleleri piyasalara direkt olarak yansıyacak. Gelecek haftalarda bu gerilemelerle beraber bir alım fırsatı doğacaktır. Ama orta ve uzun vadede altın yatırımcısını uzun vadede koruyabilir. Elinde altın bulunduranlar var. Temmuz ayına kadar 3 bin 500 3 bin 700 seviyeleri gündemde. Temmuzdan sonra asıl kırılmayı beklediğim 4 bin lira seviyesi üzerindeki rakamlar var.