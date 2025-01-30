Deutsche Bank’ın 2024 karı beklentilerin altında kaldı

Deutsche Bank, 2024'ün son çeyreği ve yılın tamamına ilişkin bilançosunu yayımladı. Açıklanan verilere göre bankanın geliri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 30,1 milyar avroya yükseldi.

Bankanın geçen yıl net karı yüzde 36 düşerek 2,7 milyar avroya geriledi. Bu rakam analistlerin 2,97 milyar avroluk beklentilerinin altında kaldı.

İştiraki Postbank'ın devralınmasına ilişkin anlaşmazlık gibi hukuki ihtilaflar bankaya yaklaşık 1,7 milyar avroya mal oldu.

Bankanın, yatırım bankacılığı biriminin geliri geçen yıl yüzde 15 artışla 10,6 milyar avroya yükseldi.

Deutsche Bank'ın geçen yılın son çeyreğindeki geliri, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 7,2 milyar avro oldu. 2023'ün dördüncü çeyreğinde 1,4 milyar avro olan net kar ise 337 milyon avroya geriledi.

Deutsche Bank'ın eski sorunlarından kurtulmaya çalışması ayrı bir maliyet oluşturuyor.

Postbank'ın devralınmasına ilişkin yıllardır süren hukuki ihtilafta, Ekim 2024'te Köln Yüksek Bölge Mahkemesi bankaya karşı davacıların lehine karar verdi. Deutsche Bank bu nedenle daha fazla para ödemek zorunda kalacak.

Alman banka Polonya'daki iştiraki için de hukuki ihtilaflarla mücadele ediyor.