İngiltere Maliye Bakanı: Düşük büyüme bizim kaderimiz değil

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves bugün yapacağı konuşmada İngiltere ekonomisini canlandırmak için "daha ileri ve daha hızlı" gitme sözü verecek ve iş dünyasını hükümetin büyümeyi teşvik etmeye kararlı olduğuna ikna etmeye çalışacak.

Reeves, hükümetin planlama reformlarının önünde duran çevreciler de dahil olmak üzere muhaliflerle "savaşmaya" hazır olduğunun sinyalini verecek.

Bakan Reeves, Ekim ayındaki vergi artırıcı Bütçesinin, hükümetin istihdam reformları paketinin ve stagflasyon korkularının ortasında yükselen altın getirilerinin ardından şirketlere ve yatırımcılara güven verme baskısı altında.

Reeves, hükümetin planlama rejimini serbestleştirmek ve daha fazla konut inşa edilmesini sağlamak için daha geniş bir girişimin parçası olarak bir "Oxford-Cambridge büyüme koridoru" planlarını yeniden canlandırdığını doğrulayacak.

Maliye Bakanı ayrıca sanayi stratejisinde kaydedilen ilerlemeyi vurgulayacak ve Büyük Londra'da havaalanının genişletilmesine verdiği desteğin sinyalini verecek. Reeves konuşmasında "Çok uzun zamandır düşük beklentileri, durgunluğu kabul ettik. Düşük büyüme bizim kaderimiz değil. Ancak büyüme mücadele etmeden gelmeyecektir" diyecek.