Çin’in doğal gaz tüketiminin yüzde 6,5 artması bekleniyor

Şanghay Petrol ve Gaz Ticaret Merkezi'nden derlenen verilere göre, ülkenin geçen yıl toplam doğal gaz tüketimi 428 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşti. Böylece, söz konusu tüketim bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,4 artmış oldu.

Ekonomik istikrar ve büyüme politikalarının etkisiyle doğal gaz tüketimi artan Çin'in, üretimi de istikrarlı şekilde artıyor. Boru hattı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri gibi altyapı yatırımlarının hızlanmasıyla, doğal gaz arz güvenliğinde önemli ilerlemeler kaydedilirken, Çin'in 2024'te gazda dışa bağımlılığı yüzde 40,9 olarak gerçekleşti.

ABD'DEN LNG İTHALATINDA CİDDİ ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Doğal gaz tedarikinin önemli bir kısmının yerli gazdan karşılandığı Çin'de, 2024 doğal gaz üretimi bir önceki yıla göre yüzde 6 civarında artarak 246,4 milyar metreküp oldu.

İthalat ise aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artarak yaklaşık 182 milyar metreküp düzeyinde gerçekleşti.

İthalatta boru gazının payı 76,6 milyar metreküp, LNG'nin payı ise 105,6 milyar metreküp oldu.

LNG ithalatında Avustralya, Katar, Rusya, Malezya, Endonezya, ABD ve Papua Yeni Gine başlıca tedarikçiler oldu. Özellikle ABD'den yapılan LNG ithalatı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 53,2 artış gösterdi.

Artışta konut ve işletmelerdeki artan tüketim ve LNG yakıtlı araç sayısındaki yükseliş ana sebepler olarak öne çıktı.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDE KESİNTİSİZ ARTIŞ

Ülkede üretilen 246,4 milyar metreküpün, 205,3 milyar metreküpü konvansiyonel doğal gazdan, kalan kısmı ise kaya gazı, kömür yataklarından ve kömürden elde edilen gazdan oluştu.

Gaz üretiminde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nın Tarım havzası, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Ordos havzası ile Sıçuan eyaleti öne çıktı. Yeni üretim projeleri kapsamında, ülkenin çeşitli eyaletlerinde rezerv geliştirme ve üretim kapasitesini artırma çalışmaları sürdü.

2025'TE TÜKETİMİN YÜZDE 6,5 ARTMASI BEKLENİYOR

Ülkede bu yıl, özellikle şehir ve sanayide doğal gaz tüketiminin artması bekleniyor. Yerli üretimin yanı sıra ithalat yoluyla arzın güvence altına alınması hedeflenirken, Çin'in enerji sisteminde doğal gazın daha büyük rol üstleneceği öngörülüyor.

Doğal gaz tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artışla 456 milyar metreküp düzeyinde olacağı hesaplanırken, bunda yerli gaz üretiminin payının yaklaşık 261,9 milyar metreküp olacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte bu yıl ithalatta boru hattı gazının payının yaklaşık 84,9 milyar metreküp, LNG'nin payının ise 100 milyar metreküpü aşması öngörülüyor.