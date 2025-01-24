Apara Ekonomi Kamu ihaleleri için yeni karar!
Giriş Tarihi: 24.01.2025 10:25 Son Güncelleme: 24.01.2025 10:26

Kamu ihaleleri için yeni karar!

Kamu ihaleleri için yeni karar!

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 28,52 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin yüzde 28,52 artırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2024 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 28,52) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2025'e kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)1 Şubat 2025-31 Ocak 2026 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
Eşik değerlerEşik değerler
MADDE 8
11.417.57414.673.866
19.029.34424.456.512
418.648.353538.046.863
Parasal limitler ve tutarlar
MADDE 3 (g)
95.508.971122.748.129
MADDE 13 (b)
1.245.6281.600.881
2.491.3843.201.926
20.762.69226.684.211
MADDE 21 (f)
2.076.1082.668.214
MADDE 22 (d)
622.756800.366
207.453266.618
MADDE 53 (j)/1
4.152.3855.336.645
MADDE 53 (j)/2
6.573.2548.447.946
39.40350.640
26.293.11533.791.911
78.855101.344
197.198.426253.439.417
118.286152.021
157.733202.718
MADDE 62 (h)
2.304.5152.961.762


Kaynak: AA

ARKADAŞINA GÖNDER
Kamu ihaleleri için yeni karar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz