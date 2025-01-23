Merkez Bankası faiz kararı sonrası borsa ve altın nasıl etkilendi?

Merkez Bankası yılın ilk Para Politikası Kurulu (Kurul) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirilmesine karar verdi. Yatırımcının gözü ise altın ve borsa cephesinden yaşanan gelişmelere çevrildi. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI METNİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir.

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Öte yandan altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 158 liradan işlem görüyor.Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 160 liradan tamamladı. Faiz kararının açıklanması sonrası gram altın ekranlarda 3 bin 155 liradan görülüyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 2 bin 746 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 düşüşle 78,2 dolardan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 160 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 754 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 2 bin 746 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 düşüşle 78,2 dolardan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 160 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 754 dolardan işlem görüyor.

ABD'de yeni yönetimin atacağı adımlar para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde de etkili olurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,61 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 108,3 seviyesinden güne başladı. Analistler de altının ons fiyatının dolar endeksinin güç kazanmasıyla 3 aylık zirvesine yakın bir seviyeden geri çekildiğini belirterek, Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların fiyatlamalara olası etkilerinin takip edildiğinin altını çizdi.

BORSA TARAFINDA HANGİ GELİŞMELER YAŞANDI?

Dün, günü 10.105,37 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 36,21 puan ve yüzde 0,36 artışla 10.141,58 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,84 puan artışla 10.127,21 puana yükseldi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.101,48, en yüksek 10.151,55 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 0,21, teknoloji endeksi yüzde 1,03 yükselirken, mali endeks yüzde 0,06 geriledi. Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si değer kazanırken, 26'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Türk Hava Yolları oldu. Faiz kararının açıklanmasının ardından BIST 100 endeksi 10.121,15 bandında görüldü.