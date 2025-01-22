Malezya’da tüketici fiyat artış hızı yavaşladı

Malezya'da tüketici fiyatları artış hızı 2024 yılında yavaşladı; böylece 2023 yılında ortalama %2,5 olan enflasyon, para politikası ve hükümet sübvansiyonlarının fiyatları kontrol altında tuttuğu geçen yılın tamamı için %1,8'e indi.

Malezya İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Aralık ayında ise yıllık bazda %1,8'den %1,7'ye geriledi. Piyasa beklentisi enflasyonun aynı seviyede kalacağı yönündeydi.

Geçtiğimiz yılın enflasyon eğilimleri Malezya Merkez Bankası'nın (BNM) beklentileriyle uyumlu oldu; bu da bugün toplandığında politika çizgisini koruyacağını gösteriyor. BNM, bugün TSI 10.00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasada genel beklenti faizin %3,00 seviyesinde kalacağı yönünde.

Yurt içinde, RON95 yakıt sübvansiyonlarının yaklaşan reformu perakende fiyatlarını yukarı çekerek enflasyonist baskıları körükleyebilir. JPMorgan analistleri yakın tarihli bir raporda, değişikliklerin 2025'te manşet enflasyonu %3'e çıkarabileceğini tahmin ettiler; ancak zayıf kurumsal fiyatlandırma gücü nedeniyle çekirdek enflasyon üzerinde sınırlı bir etki bekliyorlar.

Malezya Ekonomi Bakanı Rafizi Ramli yakın tarihli bir röportajında, enflasyonun 2025'te hedef aralığının alt ucuna, "yaklaşık %2 artı"ya doğru eğilim göstermesini beklediğini söyledi. Sübvansiyon kesintilerinin yalnızca en çok kazananları hedef alacağını, fonların diğer programlara yönlendirilmesine izin verirken fiyatların en fiyat duyarlı tüketiciler için uygun kalmasını sağlayacağını vurguladı.

Aralık ayı verileri, tüketici fiyat endeksinde yaklaşık %30 ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının yıl bazında %2,7 arttığını gösterdi.

Taze gıdanın değişken fiyatlarını ve hükümet tarafından yönetilen malların fiyatlarını çıkaran çekirdek enflasyon, Aralık ayında bir yıl öncesine göre %1,6'ya yükseldi.

Aylık bazda tüketici fiyatları ise %0,1 arttı.