ECB üyesinden Trump öngörüsü: Avrupa’yı enflasyonist etki beklemiyor

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) "Faiz Oranları Nereye Gidiyor?" oturumunda konuştu.

Avrupa'nın enflasyonla mücadelede başarılı olduğunu anlatan Galhau, "Avrupa'daki rakamları alırsak Ekim 2022'de yüzde 10'un üzerinde bir zirve noktasındaydık, şu anda yüzde 2,4'teyiz ve bu yıl için ortalama olarak yüzde 2,1 yani az çok hedef oranda kalmamızı bekliyoruz." dedi.

Trump'ın yeni dönemine ilişkin tahminlerde bulunmak için erken olduğunu vurgulayan Galhau, "Bu dönemin tarifeler, mali açılımlar gibi unsurlar nedeniyle ABD'de enflasyonist etkileri olmasını bekleyebiliriz ama bunu temkinli bir şekilde söylüyorum." diye konuştu.

Galhau, Avrupa'daki dezenflasyon sürecinin ABD'deki yaşanan gelişmelere rağmen devam etmesini beklediklerine işaret ederek, "ABD'deki enflasyonist etkilerin Avrupa'da çok önemli olacağını düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranında indirimlere erken başladığını ve yüzde 3'le düşük bir seviyeye geldiğini kaydeden Galhau, politika faizinin bu yılın yaz dönemine kadar yüzde 2'ye kadar gerilemesinin beklenebileceğini söyledi.

TEDARİK ŞOKLARI İÇİN YAPISAL REFORM ÇAĞRISI

Tedarik şoklarını gelecek yıllarda ön plana çıkmaya devam edecek önemli bir unsur olarak tanımlayan Galhau, "Bununla birlikte, tüm tedarik şokları da birbirinin aynısı değildir. Şokların bir kısmı çekirdek enflasyona girdi ve bu da para politikasında güçlü ve hızlı adım atmayı gerektirdi." dedi.

Galhau, merkez bankalarının piyasadaki yegane oyuncular olmadığını ve tedarik tarafını etkilemeyeceklerine işaret ederek, "Bu da her yerde arzı iyileştirmek için yapısal reform gerektiği anlamına geliyor ve açıkçası, bu politik bir meydan okumadır." değerlendirmesinde bulundu.

DEREGÜLASYON KRİZ YARATABİLİR UYARISI

Mali harcamaların uzun vadeli ve büyüme odaklı olması gerektiğini kaydeden Galhau, "Atlantik'in her iki yakasında da henüz bu aşamada değiliz. Bir bütün olarak Avrupa'nın bir büyüme sorunu var. Bu yeni bir şey değil. Ancak cevabın bir kısmına da sahibiz ve yapısal reformlara ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Galhau, ABD'nin ekonomik politikasının Avrupa için bir "uyanma çağrısı" olarak faydalı olabileceğinin altını çizdi.

Mali deregülasyonların uzun vadede son derece tehlikeli olduğunu savunan Galhau, "Mali kurallarda iyileştirme ve sadeleştirme için alanımız var. Ancak kriptolar ve banka dışı kurumlar üzerinde deregülasyon yapmak, muhtemelen, umarım yanılıyorumdur, gelecek bir finansal krizi hazırlayabilir." dedi.