ECB üyesi Knot krizlere karşı bankaları dayanıklı buluyor

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) "Finansal Sistemler Bir Sonraki Krize Dayanabilir mi?" başlıklı panelde konuştu.

Dünyada son 10-15 yılda finansal sistemde yaşanan şokların çoğunun öngörülemeyen ve beklenmedik kaynaklardan geldiğini hatırlatan Knot, küresel bankacılık krizinin ardından yapılan reformlarla finansal sistemin oldukça dayanıklı bir hale geldiğini ifade etti.

Finansal sistemin merkezi olan bankaların son dalgalanmaları oldukça iyi atlattığını belirten Knot, mevcut finansal sistemde bankaların dayanıklı olduğunu, ancak banka dışı alanda adımlar atılması gerektiğini ifade ederek dünyanın belirsizliklerin olduğu bir dönemden geçtiğini kaydetti.

Knot, finansal piyasalarda yıkıcı sonuçlar doğurabilecek ve endişe kaynağı olan jeoekonomik ve jeopolitik parçalanma gibi çeşitli sorunların da bulunduğunu sözlerine ekledi.