AB’de yeni araç kayıtları arttı

2024 yılında Avrupa Birliği'nde yeni araç tescilleri%0,8 artarak yaklaşık 10,6 milyon adede ulaştı. İspanya %7,1'lik sağlam bir büyüme oranı ortaya koyarken, Fransa'da (-%3,2), Almanya'da (-%1) ve İtalya'da %0,5'lik hafif bir düşüş gözlendi.

Aralık 2024'te, yeni AB otomobil kayıtları %5,1 oranında arttı. Çift haneli %28,8'lik güçlü bir artışla İspanya başı çekerken, onu %1,5'lik mütevazı bir artışla Fransa takip etti. Bununla birlikte, en büyük dört AB pazarı arasında Almanya (-%7,1) ve İtalya'da (-%4,9) düşüşler gözlendi.

Akülü-elektrikli araçlar 2024 yılında da alıcıların en popüler üçüncü tercihi olmaya devam etti. Aralık ayında %15,9 olan pazar payları, tüm yıl için %13,6'lık bir paya ulaşarak %11,9'a gerileyen dizelleri geride bıraktı. Benzinli araçlar %33,3 ile liderliğini korurken, hibrit-elektrikli araçlar %30,9 pazar payı ile ikinci sıradaki yerini güçlendirdi.

Aralık 2024'te akülü elektrikli araç tescilleri %10,2 düşüşle 144.367 adede gerilemiştir. Bu düşüş temel olarak Almanya (-%38,6) ve Fransa'daki (-%20,7) tescillerdeki önemli düşüşten kaynaklandı ve 2023'e kıyasla 2024 pazar hacminde %5,9'luk bir düşüşe yol açtı. Sonuç olarak, bataryalı elektrikli otomobillerin toplam pazar payı 2024 yılı için %13,6 olarak gerçekleşti. Plug-in hibrit otomobil tescilleri, Fransa (%44,9) ve Almanya'daki (%6,8) önemli artışların etkisiyle geçen ay %4,9 oranında yükseldi. Aralık ayında, plug-in hibritler %8,3'lük bir paya sahip olarak bir önceki yılla aynı seviyeyi korudu. Ancak, 2024 yılı toplam hacmi 2023 yılına kıyasla %6,8 oranında azaldı. Hibrit-elektrikli araç tescilleri Aralık ayında %33,1 oranında artarken, geçen Aralık ayında %26,5 olan pazar payı %33,6'ya yükseldi ve üst üste dördüncü ayda da benzinli araç tescillerini geçti.