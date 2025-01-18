Mevduat faizlerinde son durum belli oldu

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise Eskişehir'de enflasyon rakamlarıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu. 23 Ocak tarihinde Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Mevduat faiz oranları bankada parası olan yatırımcının gündeminde. İşte yeni mevduat faizleri...

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi belli oldu. Yıl sonu tüketici enflasyon (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 45,3'ten yüzde 27,05'e geriledi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Eskişehir'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı bir sunum yaptı. Karaha burada yaptığı açıklamasında enflasyon hedefini açıklayarak "İlk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasını engelledik. Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyonu tesis ettik. Sene sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini hedefliyoruz. Risk primindeki gerilemeyle yurt dışı faiz yükü yıllık 7 milyar dolar azaldı" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Merkez Bankası aralık ayında yaptığı toplantının ardından politika faizi yüzde 47,5 seviyesine indirmişti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ocak Perşembe günü toplanacak.

İŞTE GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 15.386,3 TL

Vade Sonu Tutar: 515.386,3 TL

EN PARA

Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 15.780,82 TL

Vade Sonu Tutar: 515.780,82 TL

YAPIKREDİ

Dönüşüm Hesabı TL

Faiz Oranı: %45,5

Net Kazanç: 17.950,68 TL

Vade Sonu Tutar: 517.950,68 TL

GARANTİ BBVA

E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 18.147,95 TL

Vade Sonu Tutar: 518.147,95 TL

DENİZ BANK

E-Mevduat

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 18.542,47 TL

Vade Sonu Tutar: 518.542,47 TL

FİBA BANKA

Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %49,5

Net Kazanç: 19.528,77 TL

Vade Sonu Tutar: 519.528,77 TL

ODEABANK

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 19.726,03 TL

Vade Sonu Tutar: 519.726,03 TL

ING BANK

Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 19.726,03 TL

Vade Sonu Tutar: 519.726,03 TL

TEB

Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 20.120,55 TL

Vade Sonu Tutar: 520.120,55 TL