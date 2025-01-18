Mevduat faizlerinde son durum belli oldu

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise Eskişehir'de enflasyon rakamlarıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu. 23 Ocak tarihinde Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Mevduat faiz oranları bankada parası olan yatırımcının gündeminde. İşte yeni mevduat faizleri...
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi belli oldu. Yıl sonu tüketici enflasyon (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 45,3'ten yüzde 27,05'e geriledi.
MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Eskişehir'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı bir sunum yaptı. Karaha burada yaptığı açıklamasında enflasyon hedefini açıklayarak "İlk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasını engelledik. Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyonu tesis ettik. Sene sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini hedefliyoruz. Risk primindeki gerilemeyle yurt dışı faiz yükü yıllık 7 milyar dolar azaldı" ifadelerini kullandı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?
Merkez Bankası aralık ayında yaptığı toplantının ardından politika faizi yüzde 47,5 seviyesine indirmişti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ocak Perşembe günü toplanacak.
İŞTE GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 15.386,3 TL
Vade Sonu Tutar: 515.386,3 TL
EN PARA
Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 15.780,82 TL
Vade Sonu Tutar: 515.780,82 TL
YAPIKREDİ
Dönüşüm Hesabı TL
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 17.950,68 TL
Vade Sonu Tutar: 517.950,68 TL
GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 18.147,95 TL
Vade Sonu Tutar: 518.147,95 TL
DENİZ BANK
E-Mevduat
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 18.542,47 TL
Vade Sonu Tutar: 518.542,47 TL
FİBA BANKA
Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %49,5
Net Kazanç: 19.528,77 TL
Vade Sonu Tutar: 519.528,77 TL
ODEABANK
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 19.726,03 TL
Vade Sonu Tutar: 519.726,03 TL
ING BANK
Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 19.726,03 TL
Vade Sonu Tutar: 519.726,03 TL
TEB
Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 20.120,55 TL
Vade Sonu Tutar: 520.120,55 TL