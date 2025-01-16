Apara Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 160,4 milyar dolar oldu
Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:55

Merkez Bankası rezervleri 160,4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 160,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 10 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 514 milyon dolar artışla 160 milyar 447 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 10 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 838 milyon dolar artışla 94 milyar 426 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 3 Ocak'ta 92 milyar 588 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 676 milyon dolar artarak 65 milyar 345 milyon dolardan 66 milyar 21 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 514 milyon dolar artışla 157 milyar 933 milyon dolardan 160 milyar 447 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri, Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
03.01.202565.34592.588157.933
10.01.202566.02194.426160.447

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Merkez Bankası rezervleri 160,4 milyar dolar oldu
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