IEA: Nükleer enerjiyle elektrik üretimi rekor seviyeye ulaşacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), nükleer enerjiyle elektrik üretimi 2025 yılında rekor seviyeye ulaşacak ve küresel üretimin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturacak.

IEA raporuda, dünya çapında 70 gigawatt yeni üretim kapasitesinin yapım aşamasında olduğunu ve bunun son 30 yılın en yüksek seviyelerinden biri olduğunu söyledi. 2025 yılında nükleer enerjiyle üretilen elektriğin 2.900 terawatt saate ulaşacağı tahmininde bulundu.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol AFP'ye verdiği demeçte, tarihteki en yüksek nükleer enerjili elektrik üretimiyle "nükleer enerji için yeni bir dönem" olduğunu söyledi. Artışın yapay zeka ve veri merkezleri gibi teknolojilere güç sağlama talebinden kaynaklandığını söyledi. Büyüme Çin tarafından yönetildi ve santrallerin yüksek maliyeti nedeniyle ABD ve Fransa'da işaretlendi. Birol, nükleer enerjinin iklim değişikliğini engellemek için dünyanın karbon içermeyen enerji kaynaklarına geçişine yardımcı olabileceğini söyledi.