LNG ihracatı Amerikan ekonomisine 1,3 trilyon dolar katkı sağlayabilir

Donald Trump'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını artırma planı, petrol ve gaz endüstrisinin Meksika Körfezi'nde yeni ihracat tesisleri ve boru hatları inşa etmek için yeşil ışık yakmaya hazır olmasıyla birlikte ABD ekonomisine 1,3 milyar dolarlık bir destek sağlayabilir.

S&P Global'in tahmini, seçilmiş başkanın onaylar üzerindeki duraklamayı kaldırma, yeni ihracat terminallerini hızlandırma ve sektöre ivme kazandırma vaadini yerine getirmesiyle, sektörün önümüzdeki beş yıl içinde LNG ihracat kapasitesini iki katına çıkaracağı beklentisine dayanıyor.

ABD'nin en büyük gaz boru hattı şirketlerinden biri olan Williams'ın CEO'su Alan Armstrong, "Büyük LNG tedarikçileriyle halihazırda büyük sözleşmelerimiz var ve kesinlikle daha fazlasını almayı bekliyoruz" dedi.

Analistlere göre yine de yasal engeller ve çevreci kampanyacıların açtığı davalar LNG genişlemesini yavaşlatabilir.

ABD halihazırda dünyanın en büyük LNG sektörüne sahip ve sektör yönetim değişikliğinin en büyük faydalanıcıları arasında yer alacak. Trump düzenlemeleri geri alma sözü verdi ve eski Kuzey Dakota valisi Doug Burgum'u bürokrasiyi azaltmakla görevli içişleri bakanı olarak atadı.