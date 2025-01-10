Bakan Şimşek: Ekonomi dayanıklılığını koruyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada bugün açıklanan sanayi üretimi ve işsizlik oranı verilerini değerlendirdi.
Şimşek, "Sanayi üretimi son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.Kasımda istihdam aylık geriledi, ocak-kasım döneminde ise yıllık istihdam artışı 1 milyonu geçti. İşsizlik oranı kasımda yüzde 8,6 oldu." dedi.
Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 10, 2025
Sanayi üretimi son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Kasımda istihdam aylık geriledi,… https://t.co/nvxBwHrSbJ pic.twitter.com/I9P6pjeqNh