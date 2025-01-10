Bakan Şimşek: Ekonomi dayanıklılığını koruyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada bugün açıklanan sanayi üretimi ve işsizlik oranı verilerini değerlendirdi.

Şimşek, "Sanayi üretimi son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.Kasımda istihdam aylık geriledi, ocak-kasım döneminde ise yıllık istihdam artışı 1 milyonu geçti. İşsizlik oranı kasımda yüzde 8,6 oldu." dedi.