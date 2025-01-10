Apara Ekonomi Bakan Şimşek: Ekonomi dayanıklılığını koruyor
Giriş Tarihi: 10.01.2025 15:37

Bakan Şimşek: Ekonomi dayanıklılığını koruyor

Bakan Şimşek: Ekonomi dayanıklılığını koruyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalar sayesinde ekonominin dayanıklılığını koruduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada bugün açıklanan sanayi üretimi ve işsizlik oranı verilerini değerlendirdi.

Şimşek, "Sanayi üretimi son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.Kasımda istihdam aylık geriledi, ocak-kasım döneminde ise yıllık istihdam artışı 1 milyonu geçti. İşsizlik oranı kasımda yüzde 8,6 oldu." dedi.

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Bakan Şimşek: Ekonomi dayanıklılığını koruyor
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