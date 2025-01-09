Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ailelere ödenen desteklerin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sonlandırıldığına ilişkin haber için açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye Aile Destek Programı'nın doğal süreci içinde sonlandığını açıkladı.

TAMAMEN YALAN VE YANILTICIDIR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılı Haziran ayında başlatılan Türkiye Aile Destek Programı'nın geçici süreli olduğu ifade edilerek şunlar kaydedildi: Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler tamamen yalan ve yanıltıcıdır.

"ASILSIZ HABERE İTİBAR ETMEYİN" UYARISI

Son dönemde bilinçli şekilde yayılan yanıltıcı haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların bu tür haberlere karşı dikkatli olması gerektiği çağrısında bulunuldu.