Avustralya’dan düşük faiz sinyali

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi göstergesi Kasım ayına kadar olan 12 ayda %2,3 arttı ve Ekim ayına kadar olan 12 ayda %2,1'lik artıştan daha yüksek oldu.

Ekonomistler Kasım ayında yıllık bazda %2,2'lik bir artış bekliyordu.

Veriler, yıllık ortalama enflasyonun Kasım ayında %3,2 olduğunu, Ekim ayındaki %3,5'ten daha düşük olduğunu gösterdi.

Veriler, RBA'nın Aralık ayında enflasyonun yakında %2 ila %3 hedef bandına sürdürülebilir bir şekilde döneceğine dair güveninin arttığını ve önümüzdeki aylarda resmi nakit oranında bir indirime giden yolu açtığını belirten açıklamalarının ardından geldi.

Capital Economics ekonomisti Abhijit Surya, "RBA'nın Kasım ayındaki manşet enflasyondaki hafif artışa kulak asması pek olası değil. Aslında, temel fiyat baskılarının belirgin bir şekilde azalma belirtileri göstermesiyle, Bankanın şu anda tahmin ettiğimiz gibi Mayıs ayından daha erken faiz indirimi yapma riski artıyor. Çekirdek enflasyon ölçümleri, temel fiyat baskılarının gerçekten de ciddi şekilde azaldığını gösteriyor." dedi.

ABS, Kasım ayı sonucunun kısmen, hanelere artan elektrik fiyatlarını telafi etmek için ödenen hükümet elektrik indirimlerinin zamanlaması nedeniyle beklendiğini belirtti.

Bazı eyaletlerde ve bölgelerde, haneler Temmuz ayında ödeme almamak yerine Ekim ayında iki indirim ödemesi aldı. Kasım ayından itibaren çoğu hane bir ödeme aldı.

ABS'ye göre, elektrik fiyatları Ekim ayındaki %35,6'lık düşüşe kıyasla Kasım ayına kadar olan 12 ayda %21,5 düştü. Otomotiv yakıt fiyatları da yıllık bazda %10,2 daha düşüktü.

Maliye Bakanı Jim Chalmers açıklamasında, "Manşet enflasyonu, 2021'den bu yana ilk kez üst üste üç aydır Merkez Bankası'nın hedef bandının alt yarısında yer alıyor. Bu yeni rakamlar, enflasyonla mücadelede kaydettiğimiz çok önemli ve sürdürülebilir ilerlemenin önemli bir hatırlatıcısı." dedi.