Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı kasımda sabit kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 yılı kasım ayı işsizlik verilerini yayımladı. Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı kasım ayında yüzde 6,3 seviyesinde belirlendi.

Buna göre, AB'de ekim ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı kasımda değişmedi. Avro Bölgesi'nde de ekimde yüzde 6,3 olan işsizlik oranı kasımda aynı seviyeyi korudu.

İşsizlik oranı, önceki yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti. Kasımda işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,2, Yunanistan'da yüzde 9,6, Finlandiya'da yüzde 8,7 ve İsveç'te yüzde 8,5 oldu.

AB'de işsiz sayısı, kasımda 12 milyon 968 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 10 milyon 819 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı. Kasım ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 3 milyon 13 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 423 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,3, Avro Bölgesi'nde yüzde 15 olarak ölçüldü.