Çin Merkez Bankası'ndan "orta derecede gevşek" para politikası kararı

Pekin geçen yıl, emlak piyasası krizi, zayıf tüketim ve artan devlet borcuyla tetiklenen bir durgunluktan ekonomiyi kurtarmak için mücadele etti.

Yetkililer, faiz oranlarını düşürmek ve konut satın alma kısıtlamalarını hafifletmek gibi büyümeyi desteklemeyi amaçlayan önlemleri açıkladılar, ancak ekonomistler daha doğrudan teşviklerin hala gerekli olabileceği konusunda uyardılar.

PBoC tarafından yapılan açıklamada "Sürdürülebilir ekonomik toparlanmayı teşvik etmek için iyi bir parasal ve finansal ortam yaratmak amacıyla orta derecede gevşek bir para politikası uygulayacağını." belirtti.

Cumartesi günü yayınlanan açıklamada, bankaların borç verme veya yatırım yapmak yerine, kasalarında ne kadar tutmaları gerektiğini belirleyen faiz oranlarını ve rezerv gereklilik oranını düşürme planları yinelendi.

PBOC, finansal sistemde bol miktarda likiditenin korunması ve finansal kuruluşların kredi vermelerini artırmaları yönünde rehberlik edilmesi çağrısında bulundu.

Değişikliklerin yurt içi ve yurt dışı koşullara bağlı olarak "uygun bir zamanda" yapılacağı ifade edildi.