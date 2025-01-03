Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? İşte TÜİK verilerine göre yeni zam oranları

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon yıllık yıllık %44,38, aylık %1,03 arttı. Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 15,75 artış sağlandı.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU
Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2025 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.
Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörüldü. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 11,54 artış yapıldı.
SSK ve BAĞKUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.
Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.
Bu artışlar neticesinde 2025 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:
UNVANLAR
DERECE
NET GÖREV AYLIĞI
2024 Temmuz-Aralık(TL)
2025 Ocak-Haziran (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)
1/4
59.467
66.358
MEMUR- (Üniversite Mezunu)
9/1
40.817
45.555
UZMAN ÖĞRETMEN
1/4
52.568
58.663
ÖĞRETMEN
1/4
47.433
52.935
BAŞKOMİSER
3/1
57.784
64.481
POLİS MEMURU
8/1
52.816
58.938
UZMAN DOKTOR
1/4
97.836
109.154
HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu)
5/1
47.909
53.465
MÜHENDİS
1/4
60.663
67.691
TEKNİSYEN - (Lise Mezunu)
11/1
42.313
47.224
PROFESÖR
1/4
86.378
96.374
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1
57.243
63.877
VAİZ
1/4
49.582
55.332
AVUKAT
1/4
57.028
63.637