Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu aralık enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,51 olarak gerçekleşti.

Böylece ocak ayı için kira artış tavan oranı yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ TAVANI NE KADAR OLDU?

2024 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Ocak ayı kira artış tavanı yüzde 58,51 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

