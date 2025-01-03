Bakan Bolat Suriye ile ticari ilişkileri değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Hizmetler ihracatında son 12 ayın 11'inde hizmetler ihracatımızı artırdık. Aldığımız pay da yüzde 1.35'e yükselmiştir. Cari işlemler dengemizde 5 ay üst üste fazla verdik" ifadelerini kullanan Bakan Bolat, Suriye ile ekonomik ilişkilere de değindi.

Bakan Bolat'ın konuşmalarında satır başları şu şekilde:

TÜRKİYE ÜRETMEYE DEVAM ETTİ

"Hem ülkemiz hem de tüm dünya için 2025 yılının huzur, sağlık, bereket ve refah dolu bir yıl olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Pandemi sonrası artan jeopolitik riskler, enerji krizleri ve enflasyonist baskılara şahitlik etmeye devam ediyoruz. 2024 yılı da küresel ticarette değişim ve belirsizlik ortamına çok yoğun bir şekilde şahitlik ettiğimiz bir dönem oldu.2025 yılı için iyileşme tahminleri yapılmakla beraber bu yıl da ciddi belirsizlikler bulunmaktadır

AB, 27 ülkesinin 2024 yılı ekim itibarıyla yaklaşık 600 milyar kadar ithalatının düşmesi, AB pazarındaki talep düşüşünün ne kadar sert olduğunu göstermektedir. Dünya ekonomisindeki sıkıntılı süreçlere rağmen Türkiye ekonomisi, üretmeye, büyümeye, istihdam sağlamaya, Türk malları ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam etmiştir.

ENFLASYONDA GERİLEME KAYDEDİLDİ

İlk 9 aydaki yüzde 3.2'lik büyümenin içinde net mal, hizmetler ihracatının payı 1.9 puan olmuştur. Büyümenin yarıdan fazlası net mal ve hizmetler ihracatından gelmiştir. Bugün açıklanan enflasyon oranı da haziran ayından bu yana 7 aydır Türkiye ekonomisinde enflasyonun düşme sürecinde olduğunu göstermektedir. 7 ayda 31 puanlık gerileme kaydedip, yüzde 44'e gerilemiştir.

İhracattaki başarı, dış ticaretteki açığı dengeleyerek döviz piyasalarında finansal alanda, makroekonomik istikrara katkı sağlamaktadır. Son 12 ayın yedisinde aylık ihracatımız Cumhuriyet tarihi rekorları kırmıştır. Son 12 ayın 7'sinde mal dış ticaretinde dış ticaret açığımız gerilemiştir. Böylece 2002'de yüzde 0.55 olan dünya mal ihracatındaki payımız 2024 üçüncü çeyreği sonunda yüzde 1.08'e yükselmiştir.

SURİYE İLE TİCARET İLİŞKİLERİMİZ EN ÜST DÜZEYE ÇIKACAK

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bizlere ticaret diplomasisinde her zaman yol gösterici olmuş ve önümüzü açmıştır. Kendilerine huzurlarınızda bu değerli destekleri için şükranlarımızı sunuyorum. Komşumuz Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla inşallah yeni dönemde gerek ticaret, gerek yatırımlar, gerekse yeniden imar konusunda büyük bir hamlenin içine gireceğiz.

İç savaş çıkmadan önce 2010'da 1 milyar 840 milyon dolar olan ihracatımız ve 660 milyon dolar ithalatımız, yaklaşık 2,5 milyar dolar dış ticaretimiz vardı. Suriye ile 2024'te 2,2 milyar dolar ihracatımız, 438 milyon dolar ithalatımız oldu.

Suriye ile Serbest Ticaret Anlaşmamız, 2007'de imzalanıp yürürlüğe girmişti. 2011'de iç savaş başladıktan sonra askıya alınmıştı. Yeni dönemde gerek Serbest Ticaret Anlaşmamız, gerekse gümrük rejimleri olarak hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. İnşallah Suriyeli yetkililerle de birlikte çalışarak yeni dönemin güçlü Suriye olması noktasında Türkiye olarak ticaret ve yatırım ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmaya çalışacağız.

İSRAİL İLE TİCARET TAMAMEN DURDU

Ticaret diplomasisinde gerektiğinde onur dış politikamız ve insani amaçlar için uygulamalarımıza somut örnek olarak İsrail konusunu söylemek isterim. İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'da Filistinli kardeşlerimize yönelik uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı vahşi soykırımları karşısında hükümetimiz olarak İsrail ile ticareti 2 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla ihracat, ithalat ve transit ticaret işlemleri olarak tamamen durdurduk. Bu kararı en etkin bir şekilde uyguluyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz.

Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın talebi üzerine de haziran ayından itibaren her iki ülkenin Ticaret Bakanlığı ve Milli Ekonomi Bakanlığı'nın kontrolünde varış yeri Filistin ve alıcılar Filistinli ithalatçılar olmak kaydıyla Filistin ekonomisinin ayakta durması için ticaret yapıyoruz.

Filistin ile Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında 41 tarım ürününde taviz sağladık. Hurma kotasını da bin tondan 3 bin tona, sonra 4 bin tona, en son 7 bin tona yükselttik.

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımızla beraber ihracatımızı mal ve hizmetler olarak artırmak, dış ticaret ve cari işlemler açıklarını azaltmak ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

2025 yılının da inşallah ihracat için hayırlı, bereketli ve güzel bir yıl olmasını diliyorum. Mal ve hizmet ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyor ve onlara teşekkür ediyoruz."