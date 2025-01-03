Apara Ekonomi Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
Giriş Tarihi: 3.01.2025 11:18 Son Güncelleme: 3.01.2025 11:18

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2024 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 58,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 41,1 arttı. TÜFE Aralık 2024'te yüzde 1,03, Yİ-ÜFE yüzde 0,4 arttı - Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 oldu. Yıllık enflasyon TÜFE'de Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,03, Yİ-ÜFE yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 oldu. Böylece TÜFE, aylık bazda Haziran 2023'ten, Yİ-ÜFE de Ocak 2023'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Haziran 2023'te yüzde 3,92, Yİ-ÜFE de Ocak 2023'te yüzde 4,15 olarak hesaplanmıştı.

Yıllık enflasyon da TÜFE'de Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak belirlendi. Yıllık enflasyon TÜFE'de, Temmuz 2023'te 47,83, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de 31,2 olarak tespit edilmişti.

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 19 ekonomist, Aralık 2024'te TÜFE'nin yüzde 1,61 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e gerileyeceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFEYİ-ÜFE
Ay/Yıl20152016201720182019202020212022202320242015201620172018201920202021202220232024
Ocak1,101,822,461,021,061,351,6811,106,656,70,330,553,980,990,451,842,6610,454,154,14
Şubat0,71-0,020,810,730,160,350,914,813,154,531,20-0,201,262,680,090,481,227,221,563,74
Mart1,19-0,041,020,991,030,571,085,462,293,161,050,401,041,541,580,874,139,190,443,29
Nisan1,630,781,311,871,690,851,687,252,393,181,430,520,762,602,981,284,347,670,813,60
Mayıs0,560,580,451,620,951,360,892,980,043,371,111,480,523,792,671,543,928,760,651,96
Haziran-0,510,47-0,272,610,031,131,944,953,921,640,250,410,073,030,090,694,016,776,501,38
Temmuz0,091,160,150,551,360,581,802,379,493,23-0,320,210,721,77-0,991,022,465,178,231,94
Ağustos0,40-0,290,522,300,860,861,121,469,092,470,980,080,856,60-0,592,352,772,415,891,68
Eylül0,890,180,656,300,990,971,253,084,752,971,530,290,2410,880,132,651,554,783,41,37
Ekim1,551,442,082,672,002,132,393,543,432,88-0,200,841,710,910,173,555,247,831,941,29
Kasım0,670,521,49-1,440,382,303,512,883,282,24-1,422,002,02-2,53-0,084,089,990,742,810,66
Aralık0,211,640,69-0,400,741,2513,581,182,931,03-0,332,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,4
Yıllık değişimTÜFEYİ-ÜFE
Ay/Yıl20152016201720182019202020212022202320242015201620172018201920202021202220232024
Ocak7,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,863,285,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,2
Şubat7,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,073,104,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,29
Mart7,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,503,413,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,47
Nisan7,916,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,804,802,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,66
Mayıs8,096,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,456,523,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,68
Haziran7,207,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,66,733,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,09
Temmuz6,818,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,785,623,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,37
Ağustos7,148,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,976,213,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,75
Eylül7,957,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,386,921,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,09
Ekim7,587,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,585,742,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,24
Kasım8,107,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,095,256,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,47
Aralık8,818,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,385,719,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,52

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Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
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