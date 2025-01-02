Ticaret Bakanlığı’ndan rekor ceza

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışları ve haksız kazança göz açtırmadı. Asgari ücret zammının açıklanması ve yıl nedeniyle ürünlerini piyasa fiyatlarının üzerinde satmaya çalışanlara ceza yağdı.

BAKANLIK AFFETMEDİ

Ticaret Bakanlığı, 25-31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşların fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik filli durumlardan dolayı mağduriyet yaşamaması amacıyla yılbaşı öncesinde denetimlerinin 81 ilde yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkat çekilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak son bir haftada gerçekleştirilen market denetimlerinde 13 milyon 838 bin 753 TL idari para cezası uygulandı" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

BİNLERCE FİRMA VE İŞLETME DENETLENDİ

"Bu kapsamda 25 Aralık 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 81 ilde gerçekleştirilen market denetimlerin 5.846 işletme incelenmiştir. Çalışmalar kapsamında, 577 bin 672 adet ürün denetlenirken 6 bin 662 üründe ihlal tespit edilmiş olup, toplamda 13 milyon 838 bin 753 TL cezai işlem uygulanmıştır. Bunların yanında 3 bin 479 firma hakkında ise Hakkında Haksız Fiyat Artışı araştırma süreci başlatılmıştır. Market denetimlerinde İstanbul ilimiz 797 market denetimi ile ilk sırada yer alırken, Ankara ilimizde 436 market, Antalya ilimizde ise 411 market denetimi ile takip etmiştir. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sırasıyla 154 bin 922 adet ürünle Ankara ilk sırada yer alırken, 93 bin 603 ürün ile Antalya ve 73 bin 31 ürün denetimi ile İstanbul ilimiz yer almıştır.

En yüksek sayıda ihlal tespit edilen illerimiz ise 2 bin 932 ihlal ile İstanbul başta yer alırken, bin 806 ile Ankara ikinci sırada, 506 ihlal tespiti ili Elazığ ilimiz üçüncü sırada yer aldı. Market denetimlerini uygulanan cezai işlem kapsamında değerlendirilirse, İstanbul ilimizde 6 milyon 450 bin 400 TL idari para cezası uygulanırken, İstanbul ilimizi sırasıyla 3 milyon 973 bin 200 TL cezai işlem ile Ankara ve 266 bin 200 TL idari para cezası ile Bursa ilimiz takip etmektedir. Denetimler neticesinde hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılan marketlerin en yoğun olduğu illerimiz ise 795 ile İstanbul ilk sırada yer alırken, Ankara'da 436, İzmir ilimizde 136 firma hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılmıştır."

RESTORAN VE KAFELERE CEZA YAĞDI

Ticaret Bakanlığı olarak Market denetimlerinin yanında 30-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yeni yıl öncesi yoğunluk verilen Kafe, Restoran denetimlerimi kapsamında ise 81 ilde toplam 4 bin 779 işletmede 285 bin 499 adet ürün denetlendiği bilgisi verilerek şöyle denildi: 4 bin 551 ihlal tespiti neticesinde toplamda 9.897.148 TL cezai işlem uygulanmıştır. Bunun yanında 735 işletme hakkında ise Haksız Fiyat Artışı araştırması süreci başlatılmıştır.

Kafe, restoran denetimleri kapsamında en çok işletmeye gidilen ilimiz 934 ile İstanbul olurken, 496 işletme denetimi ile Ankara ve 270 işletme denetimi ile Antalya ilimiz ilk üç sırada yer almıştır. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sırayla 92 bin 13 ürün denetimi ile İstanbul, 43.381 ürün denetimi ile Ankara, 21 bin 53 ürün denetimi Antalya olarak gerçekleşmiştir. Denetimler neticesinde İstanbul 2 bin 829, Ankara'da 455 ve Bursa'da 282 ihlal tespit edilmiştir. Kafe, restoran denetimleri uygulanan cezai işlem kapsamında değerlendirilirse, ilk üç ilimiz sırasıyla İstanbul, Ankara ve Bursa olup, uygulanan cezai işlem miktarları sırasıyla 6 milyon 223 bin 800 TL, 1 milyon 1.000 TL ve 620 bin 400 TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında İstanbul'da 133, Kocaeli'nde 69 ve İzmir'de 48 işletme hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın refahını etkileyecek, hiçbir türlü eylem ve fiile izin verilmeyerek, başta fahiş fiyat ve haksız kazançla mücadelemiz 2025 yılında da tüm hassasiyetiyle devam edecektir."