Almanya’da istihdam rekor yeniledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ülkede istihdam, 2023'e göre yüzde 0,7 yükseldi. 2024'te istihdama katılan kişi sayısı 336 bin kişi artarken, toplam istihdam 46,1 milyon olarak gerçekleşti. Böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonraki istihdamda 2023'te kırılan rekor, ekonomideki gerilemeye rağmen yüzde 0,2 veya 72 bin kişiyle aşıldı.

Destatis açıklamasında bununla birlikte istihdamdaki artışın 2022 ortalarından bu yana önemli ölçüde ivme kaybettiği belirtildi. Geçen yılki 336 bin kişilik artış bir önceki yılın sadece yarısına denk geldi. 2022'deki artış 622 bin olarak kayıtlara geçmişti.

İstihdam, Kovid-19 salgını öncesi 15 yıl boyunca artarken, salgının ilk yılı olan 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 0,7 veya 325 bin düşüş göstermişti.

Geçen yıl istihdama en büyük katkı yüzde 0,4 artışla (153 bin kişi) hizmet sektöründen geldi.

Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında ülkede işsizlik, geçen yıl yüzde 2,8'den yüzde 3,2'ye yükseldi. İşsiz sayısı da geçen yıl 179 bin artarak 1,5 milyona yükseldi.

Destatis, istihdamdaki artışın nedeni olarak önceki yıllarda olduğu gibi yabancı işçi göçü ve yerli nüfusun iş gücüne katılımının artmasını gösterdi.

Destatis açıklamasında, "Büyümeye yapılan bu iki katkı, doğum oranının yüksek olduğu yıllarda doğan kişilerin iş gücü piyasasından çekilmesiyle demografik değişimin azaltıcı etkilerini dengeledi." denildi.

İstihdam edilebilecek kişi sayısı da geçen yıl 260 bin artarak 47,4 milyon kişiye yükseldi.

Öte yandan imalat ve inşaat sektörlerinde istihdam kaybı yaşanması ise dikkati çekti. Enerji dahil sanayide istihdam edilen kişi sayısı geçen yıl yüzde 0,6 azalarak 8,1 milyon kişiye indi.

EĞİTİM SİSTEMİ İSTİHDAM ODAKLI

Uzmanlar, Almanya'da mesleki, teorik ve pratik eğitimin birleştirilmesinin işsizliğin özellikle de genç işsizliğinin düşük olmasında etkisinin büyük olduğunu ifade ediyor.

Ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek sunulduğunu belirten uzmanlar, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini ve gençlerin de firmalar için gerekli beceri niteliklerine sahip olabildiğini dile getiriyor.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ AÇIĞI

Şirketler mesleki eğitim sayesinde kalifiye eleman bulurken, Alman ekonomisindeki nüfusun yaşlanmasının etkisiyle ülkede halen 1,5 milyondan fazla nitelikli iş gücü açığı mevcut.

Alman hükümetinin tahminine göre, ülkenin yaşlanan toplumu nedeniyle 2035'e kadar 7 milyon işçi açığı olacak.

Bu açığı kapatmak için harekete geçen Alman hükümeti, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesinin önündeki engelleri azaltmaya da çalışıyor.

ALMAN EKONOMİSİ

Ülke ekonomisi, 2023'te alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daraldı.

Almanya, böylece G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke oldu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ticarette korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişim nedeniyle ekonominin 2024'te de yüzde 0,2 küçülmesini bekliyor.

Hükümet de ekonomide geçen yıl için yüzde 0,2 küçülme öngörüyor. Almanya, geçen yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak. Bu arada ocak ayında yeniden ABD Başkanı olarak yemin edecek olan Donald Trump, seçimi kazanırsa dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı.

Analistler, Trump'un AB ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını belirtiyor.

ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunurken ülke, ihracatın yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye yapıyor.