Apara Ekonomi TCMB'den reeskont kredileri için faiz kararı
Giriş Tarihi: 27.12.2024 07:21 Son Güncelleme: 27.12.2024 07:21

TCMB'den reeskont kredileri için faiz kararı

TCMB’den reeskont kredileri için faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürerek, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 29,93 olarak uygulanmasına karar verdi.

TCMB açıklamasında, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetinin düşürüldüğü bildirildi.

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi iskonto oranı hesaplamasında değişiklik yapılarak hesaplamada politika faizinin belirli bir oranının esas alınmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, bu çerçevede güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 29,93 olarak uygulanacağı aktarıldı.

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TCMB'den reeskont kredileri için faiz kararı
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