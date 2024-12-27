BOJ faiz artışlarının etkilerini açıkladı

Yayınlanan tahminler, BOJ'un şu anda %0,25 olan kısa vadeli faiz oranlarını önümüzdeki yıllarda ekonomi için nötr kabul edilen seviyelere yükseltmeye devam etme kararlılığının altını çiziyor.

BOJ, kısa ve uzun vadeli faizler arasındaki farkın %0,25 puan ile %0,75 puan arasında hareket ederken, kısa vadeli faizlerin birkaç yıl içinde yaklaşık %1-2'ye yükseldiği bir senaryo da dahil olmak üzere çeşitli senaryolara dayanan tahminler yaptı.

Bankanın parasal işler departmanı tarafından yapılan tahminlere göre, kısa vadeli faizlerin %2'ye yükseldiği ve farkın sadece 0,25 puan genişlediği en ciddi senaryoda BOJ, 2027 ve 2028 mali yıllarında yıllık yaklaşık 2 trilyon yen (13 milyar dolar) net kayba uğrayacak.

Tahminlere göre zarar daha sonra daralmaya başlayacak ve bankanın kazancı 2031 mali yılı civarında siyaha dönecek.

BOJ, Mart ayında on yıl süren devasa teşvik programından çıkmış ve Japonya'nın %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmanın eşiğinde olduğu görüşüyle Temmuz ayında kısa vadeli faiz oranlarını %0,25'e yükseltmişti.

Yıllar süren yoğun varlık alımları sırasında bilançosunu yaklaşık 800 trilyon yene çıkaran BOJ, 2023 mali yılında 4,6 trilyon yenlik rekor bir tekrar eden kar elde etti.

BOJ'un kısa vadeli faiz oranlarını yükseltmek için fazla rezervlere faiz ödemeye başlamasıyla kârlar azalacak.

BOJ elindeki devasa tahvillerden getiri elde etmeye devam edecek, ancak düşük getirili tahvilleri daha yüksek getirili tahvillerle değiştirmek ne kadar uzun sürerse, kayıpları da o kadar büyük olacak.