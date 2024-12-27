Bakan Şimşek’ten reeskont kredileri açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürerek, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 29,93 olarak uygulanmasına karar verdi.

TCMB açıklamasında, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetinin düşürüldüğü bildirildi.

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi iskonto oranı hesaplamasında değişiklik yapılarak hesaplamada politika faizinin belirli bir oranının esas alınmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, bu çerçevede güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 29,93 olarak uygulanacağı aktarıldı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

İhracatçılarımızın daha uygun koşullarla finansmana erişimi için reeskont kredi maliyeti yüzde 35'ten yüzde 29,9'a düşürüldü.

Programımız döneminde

Reeskont kredi limiti artırıldı (günlük 300 milyon TL'den 4 milyar TL'ye)

Reeskont kredilerinde ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı (yüzde 30'dan yüzde 0'a)

İhracat bedeli satış yükümlülüğü azaltıldı (yüzde 40'tan yüzde 30'a)

Eximbank'ın sermayesini güçlendirdik (13,8 milyar TL'den 55,3 milyar TL'ye)

Hizmet ihracatı gelirlerine vergi istisnasını artırdık (yüzde 50'den yüzde 80'e)

Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz.