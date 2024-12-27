Altın fiyatları Trump yönetiminden gelecek mesajlar bekliyor

Amerika'da Trump yönetiminin ekonomiye olan etkileri endişe neden olurken enflasyon verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'in konuşmaları faiz politikaları için önemli sinyaller verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise dün yapılan toplantının ardından faiz indirimine gittiğini duyurdu. Piyasaların gözü haftanın son işlem gününde altın fiyatları için takip edilecek seviyelerde. Kü��ük yatırımcı gram altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte tüm detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU

Merkez Bankası 9 aydır yüzde 50'de sabit tuttuğu faizleri dün yapılan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından i %50,00 seviyesinden %47,50'ye çektiğini duyurdu. 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından yayımlanan açıklamada "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ALTIN FİYATLARI HAFTANIN SON GÜNÜNDE GERİLEDİ

Faiz kararı sonrasında gözler yeniden altın piyasalarına çevrildi. Küresel piyasalarda zayıf seyreden altın ticareti ile ons altın 2.630 doların altına geriledi. Analistler ve küresel tüccarlar Trumo yönetiminin ekonomide yapacağı değişimleri takip etmeye devam ediyor.

Son olarak ABD TÜFE verisinin beklentilere paralel yüzde 2,7 gelmesi bununla beraber ılımlı PCE verisi FED'in daha gevşek para politikaları yürütmesine ilişkin umutları artırdı. Öte yandan altın fiyatlarını devam eden Rusya-Ukrayna çatışması ve Orta Doğu'daki gerginliklerden kaynaklanan artan jeopolitik riskler desteklendi.

Altın, merkez bankalarının satın alımları, jeopolitik gerginlikler ve büyük merkez bankalarının parasal genişlemesiyle fiyatlandı. 2010'dan bu yana en iyi yıllık performansı olan yüzde 27'lik artış kaydetti. Uzmanlar altının 2025 yılının ilk yarısında jeopolitik riskler den kaynaklanan değer artışları yaşayacağını yılın ikinci yarısında kar alımlarının gelebileceğini değerlendiriyor.

ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI DÜŞTÜ

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 21 Aralık ile biten haftada 219 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu gerilemenin altında yukarı yönlü hareketi destekleyebileceği ifade ediliyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Öte yandan gram altın fiyatları Kapalı Çariı piyasasında 3 bin lira seviyelerinden alınıp satılıyor. Gram altın ekranlarda 2.987,00 lira seviyelerinden görülüyor. Çeyrek altın 4.868,00, yarım altın 9.738,00 liradan satılıyor.