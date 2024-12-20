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Giriş Tarihi: 20.12.2024 09:16

Çin Merkez Bankası faiz oranını değiştimedi

Çin Merkez Bankası faiz oranını değiştimedi

Çin Merkez Bankası (PBOC), faiz kararını açıkladı. Banka, ana gösterge kredi oranlarını değiştirmeyerek bir yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,1'de, beş yıllık oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutma kararı aldı.

Çin, Cuma günü açıkladığı faiz kararında ana gösterge kredi oranlarını değiştirmedi.

Buna göre bir yıllık kredi ana faiz oranı (LPR) beklentilere paralel olarak yüzde 3,10'da tutulurken, beş yıllık LPR yüzde 3,60'ta sabit kaldı.

Politbüro, bu ayın başlarında Çin'in gelecek yıl "uygun şekilde gevşek" bir para politikası benimseyeceğini, bunun yaklaşık 14 yıl sonra ilk kez para politikasında gevşemeye gideceğini ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için daha proaktif bir mali politika izleyeceğini açıklamıştı.

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Çin Merkez Bankası faiz oranını değiştimedi
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