Aralık 2024 kira artış oranı belli oldu

Kasım ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklanırken kira artış oranları da açıklandı. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık 2024 için yüzde 60,45 oldu. Aralık 2024 kira zam oranları nasıl hesaplanıyor? İşte tüm kiracıları ilgilendiren kira artış oranı...

Fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için başlatılan kiralara yüzde 25 sınırı 1 Temmuz 2024 itibari ile son buldu. Bu tarihten itibaren kira zamlarının 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenmesine karar verildi. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler kira zamlarına çevrildi.

KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti. Kira artış tutarı ise 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.

ARALIK AYI KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

TÜFE rakamlarına göre belirlenen kira artış oranları yaklaşık iki yıl boyunca yüzde 25'le sınırlandırıldı. Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı. Aralık ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı verecek.

ARALIK 2024 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

• Örnek Konut Kirası: 20.000 TL

• Kira Artış Oranı: 60,45

• Aralık 2024 Kira Artış Tutarı: 12.090

• Aralık 2024 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 32.090

Açıklanan rakamlara göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 60,45 oldu. Bu oran baz alınarak kira artış oranları belirlenecek.