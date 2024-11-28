Bankacılık sektörü toplam mevduatı 58,7 milyar lira azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 22 Kasım ile biten haftada 58 milyar 569 milyon 635 bin lira azalışla 18 trilyon 699 milyar 676 milyon 357 bin liraya indi. Sektörün toplam mevduatı 18 trilyon 699,7 milyar lira, kredi hacmi ise 14 trilyon 777,4 milyar lira oldu.

BANKACILIK SEKTÖR VERİLERİ BELLİ OLDU

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,45 düşüşle 11 trilyon 513 milyar 217 milyon 637 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,12 artışla 6 trilyon 426 milyar 16 milyon 641 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 195 milyar 786 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 166 milyar 252 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 22 Kasım itibarıyla 1 milyar 985 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,42 artarak 1 trilyon 827 milyar 622 milyon 369 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,93 yükselişle 1 trilyon 867 milyar 852 milyon 447 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,71 artışla 2 trilyon 178 milyar 40 milyon 521 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 443 milyar 887 milyon 479 bin lirası konut, 57 milyar 342 milyon 221 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 326 milyar 392 milyon 669 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 22 Kasım ile biten haftada 88 milyar 8 milyon 233 bin lira artarak 14 trilyon 777 milyar 398 milyon 429 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış kaydetti.