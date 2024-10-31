Güney Kore’nin sanayi üretimi hayal kırıklığı yarattı

Güney Kore'nin sanayi üretimi, yarı iletken ve diğer imalat sektörlerindeki üretimin azalması nedeniyle Eylül ayının beklenmedik şekilde düşüş gösterdi.

Güney Kore İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, özel harcamaların bir ölçütü olan perakende satışlar da zayıf ekonomik büyüme belirtileriyle birlikte gerilerken, tesis yatırımları aylık bazda toparlandı.

Sanayi üretimi, Ağustos ayındaki %1,2 artışın ardından aylık bazda %0,3 geriledi. Piyasa beklentisi üretimde %1,2 artış olacağı yönündeydi.

Sanayi üretimi, Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise piyasa beklentisi olan %0,2 artışın çok gerisinde kalarak %1,3 azaldı.

Bu düşüşte, madencilik ve imalat sektöründeki üretimin %0,2, yonga üretiminin ise %2,6 gerilemesi etkili oldu

Hizmet sektöründeki üretim aylık bazda %0,7 azalarak üç aylık yükseliş serisini sonlandırdı.

Özel harcamaların bir göstergesi olan perakende satışlar, bir önceki ay %2'lik büyümenin ardından, Eylül ayında bir önceki aya göre %0,4 azaldı.

Perakende satışlar yıllık bazda üst üste yedinci ayda da geriledi ve %2,4 aşağı geldi.

Veriler, tesis yatırımlarının Ağustos ayındaki %5,1'lik düşüşün ardından aylık bazda %8,4 arttığını, inşaat yatırımlarının ise %0,1 azaldığını gösterdi.