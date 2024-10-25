ECB: Tüketicilerin enflasyon beklentileri düştü

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Eylül 2024'e ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,7'den 2,4'e indi. Bu oran Eylül 2021'den beri görülen en düşük oran oldu.

Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,3'ten 2,1'e geriledi. Böylece, beklenti Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Her iki beklentinin ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde olması dikkati çekti.

Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde eksi 0,9'da sabit kaldı.

Tüketiciler, gelecek 12 ayda işsizliğin ortalama yüzde 10,6 olmasını bekliyor.

Ağustosta beklenti yüzde 10,4 olması yönündeydi.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yayınlanıyor. Anket, Avro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, merkez bankasının para politikasında önemli bir rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceği enflasyon görünümünü belirleyecek.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,7'ye indi.

ECB Yönetim Konseyi, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 1,7 olan enflasyonun gelecek aylarda artmasını bekliyor.

Bu arada, ECB, 17 Ekim'de piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Banka, mali piyasalar için çok önemli olan ve bankaların kısa vadede ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri mevduat oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,25'e çekmişti.

ECB yetkilileri, enflasyonu zamanında yüzde 2 hedefine geri getirmek için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını açıklamıştı.

Bunun yanı sıra ECB Yönetim Konseyi, önceden belirli bir faiz oranı patikasına bağlı kalmayacağını teyit ederken, bazı analistler bankanın zayıf ekonomik büyüme karşısında 2025 ortalarına kadar faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini öngörüyor.