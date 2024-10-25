Avro Bölgesi’nde banka kredileri toparlanıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), eylül ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde finans dışı krediler ECB'nin faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle desteklenirken, artan krediler yüksek enflasyon sonrası artan faizlerinin oluşturduğu etkinin azalmaya başladığını da gösterdi.

Eylülde finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 büyüdü. Söz konusu krediler ağustosta ise yüzde 0,8 artmıştı.

Hane halkına verilen krediler de 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarken, en geniş tanımlı para arzı M3 ise yüzde 3,2 büyüdü.

Analistler, para arzında ağustosta yüzde 2,9'luk artışın ardından eylülde yüzde 3'lük bir yükseliş bekliyordu.

Öte yandan ECB, 17 Ekim'de piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Banka, mali piyasalar için çok önemli olan ve bankaların kısa vadede ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri mevduat oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,25'e çekmişti.

ECB Yönetim Konseyi, önceden belirli bir faiz oranı patikasına bağlı kalmayacağını teyit ederken, bazı analistler bankanın zayıf ekonomik büyüme karşısında 2025 ortalarına kadar faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini öngörüyor.