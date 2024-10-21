ECB üyesi Holzmann: Enflasyonu kontrol altına alma yolunda ilerliyoruz

Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann Avusturya'nın bir kanalına verdiği demeçte, Perşembe günü faiz oranlarını düşüren Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına alma yolunda ilerlediğini ancak Aralık toplantısında ne yapacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Holzmann, "Avusturya'da ve Avrupa'da enflasyon başlangıçta tahmin ettiğimizden daha düşük gerçekleşti.Avusturya Merkez Bankası Başkanı Holzmann ulusal yayın kuruluşuna verdiği demeçte, bu keskin değişim göz önüne alındığında, Perşembe günü iyi bir karar oldu" dedi.