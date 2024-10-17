Almanya Maliye Bakanı’ndan bütçe açıklaması

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın AB kurallarına uymak için 2025 bütçesinde daha fazla tasarruf yapmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Lindner Berlin'de yaptığı açıklamada, borç freninin sunduğu tüm borçlanma alanını kullanıp kullanmayacağı sorusuna cevaben "Borç frenine uyuyoruz ancak Avrupa mali kuralları nedeniyle ek para tasarrufu yapmamız gerekebilir" dedi.

Borç freni Almanya'nın bütçe açığını gayrisafi yurtiçi hasılanın %0.35'i ile sınırlandırıyor. Hükümetin zayıf ekonomik tahminleri nedeniyle Almanya bu sınırlamaya uyarak 5,2 milyar avro (5,69 milyar dolar) daha borçlanabilir ve toplamda 56,5 milyar avroya ulaşabilir. Ancak Avrupa kuralları aynı zamanda bir ülkenin toplam borcunun GSYH'ye oranına da sınırlamalar getirmekte ve bunu hedefler dahiline getirmek için bir plan gerektirmektedir.

Lindner, "Avrupa kuralları Almanya'nın borç freninden daha yüksek harcamalar yapmasına izin vermiyor. Daha fazla harcama için Avrupa yasalarını çiğnemek zorunda kalırız" diye konuştu.