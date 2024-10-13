Çin’de deflasyon eğilimi sürüyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Eylül 2024 verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 0,4 yükselirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,8 geriledi.

Eylülde tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

TÜKETİCİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ 18 AYDIR SIFIRA YAKIN

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Şubat 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor.

TÜFE, bu yıl ocak ayında yüzde 0,8 gerileyerek Eylül 2009'dan bu yana yıllık bazda en hızlı düşüşünü kaydetmişti.

Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatil döneminde artan harcamaların etkisiyle şubatta 6 ay sonra ilk kez yüzde 0,7 artış kaydeden endeks, martta yüzde 0,1, nisanda yüzde 0,3, mayısta yüzde 0,3, haziranda yüzde 0,2, temmuzda yüzde 0,5 ve ağustosta yüzde 0,6 yükselmişti.

Analistler TÜFE'deki durgunluğun deflasyon endişelerinin devam etmesine sebep olduğuna dikkati çekiyor.

ÜRETİCİ FİYATLARI 24 AYDIR GERİLİYOR

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme eylülde de sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE yüzde 2,8 azaldı.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme 2023 boyunca devam etmişti.

Üretici fiyatları, bu yılın ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,5, şubatta yüzde 2,7, martta yüzde 2,8, nisanda yüzde 2,5, mayısta yüzde 1,4, haziranda yüzde 0,8, temmuzda yüzde 0,8 ve ağustosta 1,8 azalmıştı.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in büyümesini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği görülüyor.

EKONOMİK CANLADIRMA BEKLENTİSİ

Pekin yönetimi son haftalarda piyasadaki beklentilere koşut olarak ekonomiyi canlandırmaya yönelik bazı adımlar atmıştı. Çin Merkez Bankası (PBoC), 24 Eylül'de ters repo faizinde indirimden zorunlu karşılık oranlarının azaltılmasına ve konut kredisi faizleri ile asgari teminat ödemlerinin düşürülmesine dek politika adımlarını duyurmuştu.

Bankanın adımlarını duyurmasının ardından hisse senedi piyasalarında ani yükseliş görülmüştü.

Ancak ana planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun yatırım planlarının beklentileri karşılayamaması piyasalarda yeniden satışa yol açmıştı.

Analistler, Maliye Bakanlığının dün açıkladığı bütçe düzenlemelerindeki vaatlerin de beklentilerinin altında kalması nedeniyle piyasalardaki aşağı yönlü eğilimin süreceğini öngörüyor.