Apara Ekonomi Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi
Giriş Tarihi: 11.10.2024 10:32 Son Güncelleme: 11.10.2024 10:42

Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi

Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı 3 ay üst üste fazla verdi. Buna göre Türkiye'nin cari işlemler hesabında ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 9 milyar 14 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu veri Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ederken, ödemeler dengesi 2021'den bu yana da ilk kez üst üste 3 ay fazla vermiş oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 2 milyar 911 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8 milyar 696 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 6 milyar 793 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 475 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 14 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 62 milyon dolar, portföy yatırımlarında 881 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 627 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 1 milyar 412 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; genel hükümet 2 milyar 250 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, bankalar 1 milyar 114 milyon dolar ve diğer sektörler 200 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 699 milyon dolar artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 786 milyon dolar artış, Türk lirası cinsinden 1 milyar 160 milyon dolar düşüş olmak üzere toplam 374 milyon dolar net azalış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 626 milyon dolar ve genel hükümet 133 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 561 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

    Resmi rezervlerde ağustosta 2 milyar 510 milyon dolarlık net azalış oldu.

    Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 17 Eylül 2024'te yayımlanan "Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2023" bülteni çerçevesinde, Hizmetler Dengesi kalemi 2022, 2023 ve 2024 yılı Ocak-Temmuz dönemi için revize edildi.

    Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

    2024 Ağustos2024 Ocak-Ağustos
    A-CARİ İŞLEMLER HESABI4.324-9.665
    1.İhracat21.788167.383
    2.İthalat24.699205.933
    Mal Dengesi-2.911-38.550
    3.Hizmet Gelirleri13.19873.971
    4.Hizmet Giderleri4.50234.766
    Mal ve Hizmet Dengesi5.785655
    5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler9148.563
    6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.38918.928
    Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi4.310-9.710
    7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1445
    B.SERMAYE HESABI-15-120
    C.FİNANS HESABI3.155-18.133
    8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi5593.793
    9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu4976.410
    10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi6679.869
    11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-21424.879
    11.1.Hisse Senetleri-627-1.898
    11.2.Borç Senetleri41326.777
    12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi83411.571
    12.1.Merkez Bankası00
    12.2.Genel Hükümet019
    12.3.Bankalar7938.920
    12.4.Diğer Sektörler412.632
    13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu-1.37812.077
    13.1.Merkez Bankası-809-8.480
    13.2.Genel Hükümet-133-25
    13.3.Bankalar-70420.990
    13.4.Diğer Sektörler268-408
    Cari, Sermaye ve Finans Hesapları1.1548.348
    D.NET HATA VE NOKSAN-3.664-11.767
    GENEL DENGE2.5103.419
    E.REZERV VARLIKLAR-2.510-3.419
    14.Resmi Rezervler-2.510-3.419
    15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00

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    Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi
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